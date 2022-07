Hensoldt investiert 20 Millionen Euro in die Ulmer Radarhochburg

Die Bundeswehr soll 100 Milliarden Euro für Rüstungsvorhaben erhalten. Ein Teil des Geldes fließt davon beflügelt in eine Erweiterung bei Hensoldt in Ulm. Auch Stellen werden geschaffen.

Der Sensor-Lösungsanbieter Hensoldt investiert in die Erweiterung seiner Kapazitäten: An seinem Standort Ulm eröffnete Hensoldt im Beisein des Ulmer Oberbürgermeisters Gunter Czisch ein neues Laborgebäude, das mit einem Investitionsvolumen von circa 20 Millionen Euro errichtet wurde. Das Gebäude beherbergt auf circa 3500 Quadratmetern Labore und Integrationsflächen, in denen 100 Radar- und Aufklärungs-Experten arbeiten werden. Nach der Einstellung von über 500 Mitarbeitern in den vergangenen zwei Jahren plant das Unternehmen auch in diesem Jahr circa 200 Neueinstellungen und die Erhöhung der Zahl von Ausbildungsplätzen.

Hensoldt-Projektleiter Harald Müssig, Hans-Georg Ehrhardt (Leiter Real Estate), Erwin Paulus (Leiter Eurofighter), Peter Schlote (Standortleiter und Leiter Radar), der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch, Celia Pelaz (Chief Strategy Officer und Leiterin Spectrum Dominance) bei der Eröffnung eines neuen Laborgebäudes am HENSOLDT-Standort Ulm. Foto: Hensoldt

„Hensoldt liefert Sensorlösungen an die Bundeswehr, aber auch an internationale Kunden, die gegenüber neuen Bedrohungen auf unsere Unterstützung vertrauen“, sagt Peter Schlote, Leiter der Radar-Division und des Standorts Ulm. „Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir die Technologieentwicklung weiter vorantreiben und zugleich unsere System-Kapazitäten erweitern. Unsere Investition in neue Systemlösungen und Entwicklungslabore ist daher unverzichtbarer Bestandteil unserer Wachstumsstrategie.“ Wie berichtet geht es bei Hensoldt auch um die Schließung von Ausrüstungslücken der Bundeswehr und um ihre Ertüchtigung, damit sie in die Lage versetzt wird, ihren Auftrag zu erfüllen.

3000 Menschen arbeiten bei Hensoldt in Ulm

In dem neuen Gebäude am Standort Ulm werden Software und Elektronik-Baugruppen für das neue Radar des Eurofighter sowie für Kalaetron Integral, eine Produktfamilie aus dem Bereich der Signalaufklärung, entwickelt und getestet. Technische Gebäudeeinrichtungen gewährleisten die von den Kunden festgelegte Vertraulichkeit der Entwicklungsarbeiten. In beiden Bereichen sind modernste Labore und Test-Einrichtungen die Voraussetzung für die von den Kunden zunehmend geforderte Verkürzung von Lieferzeiten.

Am Standort Ulm von Hensoldt sind rund 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit der Entwicklung und Fertigung von Radaren und Systemen der elektronischen Kampfführung beschäftigt. Ein großer Teil der Mitarbeiter sind Ingenieure und Techniker, etwa 240 Azubis und Dualstudenten befinden sich in der Ausbildung.