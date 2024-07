Hensoldt-Radare gehen für 100 Millionen Euro nach Lettland und Slowenien

Der Sensorspezialist Hensoldt unterstützt laut einer eigenen Mitteilung massiv die deutsche Luftverteidigungsinitiative ESSI (European Sky Shield Initiative): Im Rahmen eines Auftrags von Diehl Defence im Wert von mehr als 100 Millionen Euro liefert Hensoldt seine Hochleistungsradare TRML-4D einschließlich eines Wartungs- und Trainingspakets an Lettland und Slowenien.

Die Radare werden in den beiden Ländern als Teil des Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM eingesetzt. Damit hat Hensoldt derzeit mehr als 80 Luftverteidigungsradare verschiedener Reichweiten allein im Rahmen der ESSI-Initiative unter Vertrag.

3000 Menschen arbeiten bei Hensoldt in Ulm

Das System habe sich in der Ukraine außerordentlich gute Detektionsleistungen erbracht und sich bei Live-Tests in Lettland gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Es basiert auf der neuesten AESA-Radartechnologie (Active Electronically Scanned Array) und gewährleistet die schnelle Erkennung und Verfolgung von etwa 1.500 Zielen in einem Radius von bis zu 250 Kilometern. Dabei ist es in der Lage, alle Arten von Luftzielen – Marschflugkörper, Raketen, Drohnen und Flugzeuge – schnell und zuverlässig zu erkennen, zu verfolgen und für die Bekämpfung zu klassifizieren.

Rund 3000 Mitarbeitende entwickeln und produzieren in der international renommierten Radar-Hochburg am Ulmer Hensoldt-Standort komplexe Sicherheitselektronik. Der Standort konzentriert sich auf Hochfrequenztechnik und hat seine Wurzeln von namhaften Vorgängern wie Telefunken, AEG und EADS. (AZ)