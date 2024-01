Ulm

16:14 Uhr

"Herr der Ringe" im CCU: So war die musikalische Reise durch Mittelerde

Plus Schon ein paar Töne des oscarprämierten Soundtracks reichen Fans, um in die epische Welt von "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" einzutauchen - trotz der ein oder anderen Schwäche im Konzert.

Ob saftig grüne Wiesen und Hügel im Auenland, dunkle Wälder oder von feuriger Lava durchzogene Ödnis in Mordor: Die einprägsamen und oscarprämierten Melodien von Filmmusikkomponist Howard Shore lassen Mittelerde lebendig werden. Für gut zwei Stunden verwandelt sich das Ulmer Congress Centrum am Mittwochabend in J.R.R. Tolkiens phantastische Welt - und das allein durch die Macht der Musik.

Zahlreiche Tolkien-Fans waren ins CCU gekommen, um dem Sound von Mittelerde zu lauschen, den Peter Jacksons Verfilmungen der Herr der Ringe-Trilogie sowie des Hobbits in den Ohren des Publikums maßgeblich geprägt hatte. So episch, wie die dreibändige Saga zu dem einen Ring, mit dem der böser Herrscher Sauron alle Völker zu knechten trachtete, ist auch Howard Shores Musik. Außerdem im Konzert zu hören war ein Teil des Soundtracks zur 2022 erschienen Amazon-Serie "Die Ringe der Macht", der von Bear McCreary (auch "Battlestar Galactica", "Outlander" und "The Walking Dead") komponiert wurde.

