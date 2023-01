Herrenloses Gepäckstück: Polizei sperrt Ulmer Hauptbahnhof und drei Gleise

Am Ulmer Hauptbahnhof kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Spezialkräfte aus Stuttgart kontrollierten ein herrenloses Gepäckstück.

Ein herrenloses Gepäckstück auf Gleis eins am Ulmer Hauptbahnhof hat am Mittwochnachmittag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Von 13 Uhr an waren unter anderem die Gleise eins bis drei, das Bahnhofsgebäude und der Schillersteg gesperrt. Nachdem Spezialkräfte anrückten und das Gepäck überprüften, konnte Entwarnung gegeben werden.

Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, war das Gepäckstück gegen kurz vor 13 Uhr festgestellt worden. Es sei nicht zuzuordnen gewesen. Daraufhin wurde eine weiträumige Sperrung veranlasst. Personen durften den abgesperrten Bereich nicht betreten. Auf den von der Sperrung nicht betroffenen Gleise konnte jedoch der Zugverkehr aufrechterhalten bleiben.

Spezialkräfte aus Stuttgart rückten an und nahmen das vermeintliche Gefahrgut unter die Lupe. Sie konnten kurz darauf Entwarnung geben. Es habe sich lediglich um eine Reisetasche gehandelt. Wem das Gepäckstück gehört, blieb zunächst unklar. (krom)