Heyoka Theater plant drei Vorstellungen am Wochenende

Heyoka nimmt den Liederabend "Für die Sterne" wieder ins Programm. Für die drei Vorstellungen am Wochenende gibt es noch Karten.

Die Premiere und die Vorstellungen des Liederabends "Für die Sterne" waren 2019 ein großer Erfolg für das Heyoka Theater, Ulms integrative Theatergruppe. Während der Pandemie konnte das Stück nun lange nicht stattfinden, jetzt stehen die Akteure damit aber wieder auf der Bühne. Drei Vorstellungen sind für das kommende Wochenende geplant.

Vom 11. bis zum 13. März stehen drei neue Aufführungen von "Für die Sterne" auf dem Programm des professionellen integrativen Theaters, das endlich wieder spielen kann. Dieses Mal ist das Heyoka Theater in der Mensa des HfG-Gebäudes am Hochsträß zu Gast. Die Vorstellungen am Freitag und Samstag beginnen jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag bereits um 18 Uhr.

Das Theater will mit einem Zitat von Claude Debussy auf den musikalischen Abend einstimmen. „Musik ist die Stille zwischen den Tönen.“ Das soll der Komponist gesagt haben. "Ein interessanter Gedanke, weil er die Blickrichtung umkehrt vom Musiker zum Publikum, vom gestalteten Klang zum Raum dazwischen", heißt es dazu in der Presseankündigung. Der Raum dazwischen, der Platz lasse zum Hören nach innen, zum Denken und Träumen, das sei genau der Raum, den das Heyoka Theater seit mehr als vier Jahren zum Spielraum für inklusives Theater mache und gemeinsam mit dem Publikum erkunde.

Tickets für den Liederabend "Für die Sterne" gibt es unter reservix.de. (AZ)