Hier leben bald Menschen mit und ohne Behinderung unter einem Dach

Plus Die Lebenshilfe Donau-Iller begründet ein inklusives Wohnprojekt mitten in Ulm. Darauf können sich die Bewohnerinnen und Bewohner freuen.

Paul Greulich strahlt über das ganze Gesicht, wenn er in sein neues, lichtdurchflutetes Zimmer schaut. Dann sagt er: "Das gefällt mir sehr gut." Der 27-Jährige ist einer von 16 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung, die gemeinsam mit fünf externen im Januar in ein kernsaniertes Gebäude im Ulmer Dichterviertel einziehen werden. Hier eröffnet die Lebenshilfe Donau-Iller ein ambulantes und inklusives Wohnangebot, das einige Besonderheiten zu bieten hat – samt traumhaftem Ausblick auf das Ulmer Münster. Der Ansturm auf die Zimmer ist jedenfalls gewaltig.