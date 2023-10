Ulm

Hightech-Rettungswagen soll in Ulm Notfall-Patienten helfen

Plus Der DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm hat in eine Simulationsanlage rund eine Viertelmillion Euro investiert, die allen Menschen helfen soll. So sieht es darin aus.

Von Thomas Heckmann

Ein fast ganz normaler Rettungswagen und ein Kleinbus bilden das neue Fortbildungs-Gespann des DRK Rettungsdienst Heidenheim-Ulm. Mit Hilfe der beiden Fahrzeuge und Übungspuppen können die Mitarbeiter im Rettungsdienst seltene Krankheiten diagnostizieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern. Der Rettungsdienst liebt Abkürzungen, deswegen heißen die beiden Fahrzeuge SimRTW und SLW, ein Simulations-Rettungswagen und der Simulationsleitwagen. Beide sind voller Technik, das zeigt ein Blick unserer Redaktion ins Innere.

Die Fahrzeuge heißen SimRTW und SLW

Dazu gehören Videokameras, Mikrofone und Lautsprecher. Im SimRTW ist jeder Winkel des Fahrzeuges mit den Kameras einsehbar, das Rettungsdienstpersonal trägt Mikrofone, damit die Übungsleiter im anderen Fahrzeug genau sehen, was getan wird. Wichtig war bei der Konzeption des SimRTW, dass es von der Ausstattung her ein aktuelles Fahrzeug ist, alles ist genauso wie in den regulären Rettungswagen, die das DRK im Alb-Donau-Kreis, im Landkreis Heidenheim und in der Stadt Ulm betreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

