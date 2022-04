Historische Beiwagen wie dieser retteten einst die Ulmer Straßenbahn

Kauf und Betrieb senkten die Kosten und ermöglichten, dass Straßenbahnen weiter durch Ulm fuhren. Nun ist ein solcher Beiwagen zurück. Was damit geschieht.

Pünktlich zum 125-jährigen Jubiläum der Ulmer Straßenbahn ist jetzt ein historischer Beiwagen angekommen, dessen Typ in den Jahren von 1956 bis 1987 in Ulm im Einsatz war – und dem zu verdanken ist, dass die Tram heute überhaupt noch in der Donaustadt verkehrt. Beim Festakt am 15. Mai soll das Fahrzeug mit von der Partie sein.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Straßenbahn bis 1954 wieder aufgebaut und 1964 fast vollständig eingestellt, es blieb der kleinste Straßenbahnbetrieb Deutschlands mit nur einer Linie übrig. In dieser Phase kamen elf gebrauchte Beiwagen von der Stuttgarter Straßenbahn nach Ulm. Sie brauchten keinen Schaffner und ermöglichten einen wirtschaftlicheren Betrieb. Nach Angaben der Stadtwerke wurden signifikant Personalkosten eingespart, somit konnte das Überleben der Straßenbahn gesichert werden. Die Beiwagen des Typ 1600 wurden bei der Firma Fuchs in Heidelberg gebaut und sind rund elf Meter lang, neben 22 Sitzplätzen gab es noch 18 Stehplätze. Der letzte Wagen wurde 1987 außer Betrieb genommen und verschrottet.

Ulmer Straßenbahn-Freund entdeckte den Beiwagen auf Reise

Ein Ulmer Straßenbahn-Freund entdeckte vor sieben Jahren auf einer Geschäftsreise den Ulmer Beiwagentyp und nach rund einem halben Jahr Verhandlungen kaufte die SWU Verkehr das historische Fahrzeug. Der Beiwagen wurde nach Stuttgart gebracht und mehrere Jahre im dortigen Straßenbahnmuseum untergestellt. In der Werkstatt der Stuttgarter Straßenbahn wurden Karosserieschäden beseitigt und die alte Ulmer Lackierung in weiß-gelb mit einer schwarzen Trennlinie wurde angebracht.

Neben der SWU Verkehr engagiert sich der Verein Ulm/Neu-Ulmer Nahverkehrsfreunde für das neue Museumsstück. Ralf Gummersbach, Geschäftsführer von SWU Verkehr, spricht von rund 60.000 Euro Restaurierungskosten. Ein möglichst großer Teil solle durch Spenden gestemmt werden. So übernahm die Neu-Ulmer Spedition Allgaier den Transport mit einem Tieflader von Stuttgart nach Ulm.

SWU planen für 125-jähriges Jubiläum im Mai 2022

Das Abladen in der Ulmer Straßenbahnwerkstatt geschah absolut routiniert, auch, wenn die wenigsten Beschäftigten den Beiwagen noch aus seiner aktiven Zeit in Ulm kannten. Nachdem der Tieflader rückwärts in die Halle gefahren wurde, wurden Stahltraversen quer eingeschoben und die komplette Straßenbahn wurde angehoben. Nachdem der Tieflader herausgezogen worden war, konnte das Museumsstück vorsichtig abgesetzt werden und stand erstmalig auf Ulmer Gleisen.

Bis zum Jubiläum im Mai werden noch einige Arbeiten am Äußeren vorgenommen, damit der Beiwagen gemeinsam mit dem damaligen Zugfahrzeug GT4 ausgestellt werden kann. Danach steht die Restauration des Innenraumes an und auch die Technik muss wieder voll einsatzfähig gemacht werden. Diese Arbeiten laufen in der Ulmer Straßenbahnwerkstatt als Azubi-Projekt. Jürgen Späth, der Leiter des Bereichs Schienenfahrzeuge, ist der Meinung, dass sich "ein Oldtimer perfekt zum Lernen eignet". Die Mechanik des Wagens kann durch die Auszubildenden in Ruhe zerlegt und instandgesetzt werden, da der Beiwagen nicht fahrplanmäßig eingesetzt wird.

Gefeiert wird das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen am Sonntag, 15. Mai am Willy-Brandt-Platz in der Zeitblomstraße und auf dem gesamten Streckennetz. Auf der Jubiläums-Webseite www.swu.de/125jahre ist das Festprogramm bereits jetzt zu lesen. Der Fahrplan des Jubiläumskorsos und der Publikumsfahrten ist dort ebenfalls veröffentlicht, der Kartenvorverkauf soll Ende April starten.