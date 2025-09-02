Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Ulm: Historische Keller unter dem Judenhof geben ihre Geheiminsse preis

Ulm

Historische Keller unter dem Judenhof geben ihre Geheiminsse preis

Für Denkmalpflegestudent Denis Tolstow sind sie ein Fenster in die Vergangenheit. Er hat die Keller aus staufischer Zeit untersucht. Bei einer Führung kann bald jeder mehr über sie erfahren.
Von Dagmar Hub
    • |
    • |
    • |
    Der historische, uralte Keller unter diesen beiden Häusern verbirgt alte Geheimnisse. Ein Student hat ihn nun erstmals untersucht.
    Der historische, uralte Keller unter diesen beiden Häusern verbirgt alte Geheimnisse. Ein Student hat ihn nun erstmals untersucht. Foto: Dagmar Hub

    Der Ulmer Judenhof zählt zu den archäologisch interessantesten Orten der Stadt, liegt er doch in einem Bereich, der bereits in der Stauferzeit zum befestigten Stadtgebiet gehörte. Doch gleichzeitig ist der Nordosten des staufischen Ulm dessen am wenigsten erforschter Bereich. Am Judenhof bemüht sich Hans Layer seit Jahren um eine Untersuchung des Kellers unter seinen beiden Häusern mit den Hausnummern 10 und 11. Nun hat sich der Denkmalpflege-Student Denis Tolstow die Kellerräume im Rahmen seiner Masterarbeit genauer angeschaut. Tolstow erforschte die komplexe Baugeschichte – und empfiehlt dringend eine weitere interdisziplinäre Erforschung des Judenhofs.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden