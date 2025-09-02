Historische Keller unter dem Judenhof geben ihre Geheiminsse preis

Der Ulmer Judenhof zählt zu den archäologisch interessantesten Orten der Stadt, liegt er doch in einem Bereich, der bereits in der Stauferzeit zum befestigten Stadtgebiet gehörte. Doch gleichzeitig ist der Nordosten des staufischen Ulm dessen am wenigsten erforschter Bereich. Am Judenhof bemüht sich Hans Layer seit Jahren um eine Untersuchung des Kellers unter seinen beiden Häusern mit den Hausnummern 10 und 11. Nun hat sich der Denkmalpflege-Student Denis Tolstow die Kellerräume im Rahmen seiner Masterarbeit genauer angeschaut. Tolstow erforschte die komplexe Baugeschichte – und empfiehlt dringend eine weitere interdisziplinäre Erforschung des Judenhofs.

