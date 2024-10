Hobbytänzer gesucht: Wer will bei „Saturday Night Fever“ dabei sein?

Im Sommer 2025 ist es soweit: Auf der Wilhelmsburg gibt es wieder Musical unter freiem Himmel. „Saturday Night Fever“ lässt mit den berühmten Songs der Bee Gees die zum Kult gewordene Disco-Welt der Siebziger lebendig werden. Und wer schon immer mal auf der großen Bühne stehen wollte, hat nun die Chance, dabei zu sein. Für die Open Air-Produktion werden noch Statistinnen und Statisten gesucht.

Basierend auf dem berühmten Tanzfilm mit John Travolta von 1977 wird im Musical zu „Stayin’ Alive“, „How Deep Is Your Love“, „Night Fever“ und vielen anderen Hits getanzt bis die Sohlen glühen. Das Theater Ulm sucht für diese Musical-Produktion, die unter der Regie von Benjamin Künzel entstehen wird, noch motivierte Hobbytänzerinnen und -tänzer, die sich mit Spaß und Energie auf die Musical-Tanzfläche werfen wollen. Als Spielalter gibt das Theater „um die 30 Jahre“ an.

So melden Sie sich für das Casting an

Wer mit dabei sein möchte, kann sich jetzt für das Casting anmelden. Dazu können Interessierte einfach eine E-Mail an statisterie@theater-ulm.de schreiben. Das Casting findet am Sonntag, 17. November in zwei Zeitfenstern mit jeweils 30 Plätzen statt. Gecastet wird um 13 und um 14.30 Uhr im Ballettsaal des Ulmer Theaters.

„Saturday Night Fever“ wird am 7. Juni kommenden Jahres Premiere auf der Burg feiern und ist dann rund fünf Wochen (letzte Vorstellung 13. Juli 2025) dort zu sehen. (AZ)