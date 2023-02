Hochhaus-Brand in Wiblingen: Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung

In Ulm-Wiblingen kommt es zu einem Brand im Keller eines Hochhauses mit zehn Stockwerken. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Die Vermutung kursierte schon länger, nun benennt die Polizei den Vorgang auch offiziell: Nach dem Brand in einem Hochhaus in Ulm-Wiblingen wird jetzt wegen eines Brandstiftungsdeliktes ermittelt. Einen konkreten Verdacht gibt es aber offenbar noch nicht. Das Verfahren laufe derzeit gegen unbekannt, wie die Polizei am Freitag mitteilt.

Am frühen Montagmorgen, 16. Januar, war im Keller des Hochhauses im Erenäckerweg ein Feuer ausgebrochen. Rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Grundversorgung im Gebäude – also Strom, Wasser und Wärme – wurde durch den Brand beschädigt, wie eine Sprecherin der Hausverwaltungsfirma vergangene Woche berichtete. Zu dem Zeitpunkt galten die Wohnungen als unbewohnbar. Der vorläufige Sachschaden wurde auf über 100.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kann durch einen Sachverständigen ein technischer Defekt aber ausgeschlossen werden, so die Polizei am Freitag. Bereits in der Nacht des Brandes hatten die Ermittler das Augenmerk auch auf Fahrzeuge rund um das Hochhaus gerichtet. An zwölf Autos wurden Reifen zerstochen.

Ein Zeuge hatte kurz vor 2 Uhr einen Mann im Erenäckerweg gesehen, der dort wahllos Autos beschädigte. Die Polizei habe nach dem Unbekannten gefahndet, der aber sei unentdeckt geblieben. Der Unbekannte soll etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine dunkle Jacke und hatte eine Mütze auf. Es sei denkbar, dass dieser Mann auch für den Brand verantwortlich sei, sagte ein Polizeisprecher. Sichere Erkenntnisse dazu gibt es aber offenbar noch nicht. (AZ/krom)

