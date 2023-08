Hochschule für Gestaltung Ulm: Auch nach 70 Jahren noch inspirierend

Das HfG-Archiv feiert die Gründung der Hochschule für Gestaltung Ulm. Während es auf der Terrasse leichte Unterhaltung gibt, sorgt eine Lesung ganz gewollt für Kopfzerbrechen.

Sanfter Jazz, guter Wein und die Abendsonne im Gesicht – bei diesen Bedingungen lässt es sich auf der Terrasse der Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm an warmen Sommerabenden gut aushalten. Das HfG-Archiv, zusammen mit dem Museum Ulm, hatte auf den Kuhberg geladen, um das 70-jährige Gründungsjubiläum der so einflussreichen Einrichtung zu feiern und sorgte mit minimalem Aufwand für gehörig Wohlfühlatmosphäre. Dabei beließen es die Veranstalter aber nicht, sondern gaben mit der Lesung ausgewählter Texte des Archivs einen besonders greifbaren Einblick in die Entstehung der Hochschule und der Gedankenwelt seiner Köpfe.

Die Lesung liefert lebendige Einblicke in die Gründungszeit der HfG Ulm

Dafür allerdings mussten die rund 50 Gäste die gemütlichen Plätze auf der Terrasse und rund um den berühmten Wellentresen in der Mensa aufgeben, und den HfG-Archiv-Kuratoren Martin Mäntele und Christiane Wachsmann in den unbequemen, aber zur Lesung passenden kleinen Hörsaal folgen. In etwas mehr als einer halben Stunde trugen Wachsmann und Mäntele dort im fliegenden Wechsel Briefe, Berichte und aufgezeichnete Gespräche vor, die die Geschichte der einflussreichen Schule für Industriedesign und ihrer Anfänge viel lebhafter erzählten, als dies durch einen reinen Vortrag möglich gewesen wäre.

So erfuhren die Zuhörerinnen und Zuhörer amüsante Details aus der aufregenden Zeit, als der Schweizer Architekt und ehemalige Bauhaus-Schüler Max Bill die Hochschule zusammen mit Otl Aicher und Inge Scholl ins Leben rief und zu einem zweiten Bauhaus formen wollten. Voller Aufbruchstimmung schrieb Bill beispielsweise damals an den ersten Dozenten Walter Peterhans, wie schön es doch sei, dass sich die Schule in Ulm der Realisation nähere und das US State Department alles bezahlen würde. Peterhans sollte die Anfangszeit der Schule prägen wie kein Zweiter, und so waren sein Wirken und seine Ideen auch Schwerpunkt der Lesung. Sein Grundkurs "Visual Training", von ihm am Illinois Institute of Technology entwickelt, verlangte von den ersten Studierenden, sich lediglich mit spärlichen Anweisungen ausgestattet, mit Linien und Flächen auseinanderzusetzen.

Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen viel Gesprächsstoff mit auf den Weg

"Zwei sich kreuzende, durchgehende Linien beliebiger Stärke sollen die Fläche in vier untereinander in Beziehung stehende Rechtecke teilen, jedem Rechteck seinen besonderen Charakter aufprägen, und der ganzen Fläche einen besonderen Typus verleihen", trug Mäntele vergnügt eine der Aufgabenstellung von Peterhans vor, die einige von den Studierenden offenbar überforderte. "Ich bin ja noch ganz gut damit zurechtgekommen, aber hinter mir war einer, dem die intellektuelle Basis noch mehr fehlte als mir, der hat sich stundenlang gequält", las Mäntele aus dem aufgezeichneten Gespräch mit einem Studenten vor. Ähnlich dürfte es wohl manchen im Publikum gegangen sein, das die Anekdote mit großem Gelächter quittierte. Dort übernahm dann wieder die Band Daktylus Jazz Utopia aus Leipheim die Unterhaltung, und schuf mit ihrem sanften Spiel den perfekten Rahmen für Diskussionen über Linien, Flächen und Kreise.