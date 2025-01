Hochzeitsmesse in der Donauhalle: Was für Braut und Bräutigam im Trend liegt

Wenn ein Paar seinen 33. Hochzeitstag feiert, liegt eine beachtliche Strecke Beziehungsleben hinter den Partnern. Den „33.“ hatte am Sonntag auch der Ulmer Hochzeitstag – die meistbesuchte Hochzeitsmesse der Region. Die wird immer größer: 108 Stände – so viele wie nie – präsentierten diesmal in der Donauhalle ein umfassendes Angebot an Brautmoden und Hochzeitslocations, an Trauschmuck und verschiedensten Dienstleistungen rund um die Hochzeit.

