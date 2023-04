Ulm

vor 27 Min.

Hochzeitsmusik: Diese Ideen hat der Ulmer Münsterkantor

Plus Musik gehört zu Hochzeiten wie die Ringe. Der Münsterkantor zeigt in Ulm, dass die Auswahl viel größer ist als Wagners Hochzeitsmarsch und Leonard Cohens "Hallelujah".

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Mai und Juni sind beliebte Hochzeitsmonate – für Kurzentschlossene noch in diesem Jahr, aber viele Brautpaare planen bereits jetzt ihre Hochzeitsfeier für das kommende Jahr. Kirche: Ja oder nein? Und wenn kirchliche Hochzeit – dann stellt sich die große Frage der Liedauswahl. Um Brautpaaren bei diesem Problem zu helfen, kam Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland auf die Idee eines eigenen Konzerts mit Musikvorschlägen zur Trauung – und tatsächlich: Viele Paare, junge und nicht mehr ganz junge, kamen, und manche fragten nach dem Konzert sogar um Rat.

Der Gemeindegesang bei Hochzeiten ist oft dünn, weil die Zahl der stimmsicheren Gäste nicht ausreicht, um zum Beispiel den Kirchenraum, vielleicht sogar den Chorraum des Ulmer Münsters, mit Klang zu füllen. Also steht das Brautpaar meist vor der Frage: Was denn dann? „Hallelujah“ geht in der Kirche doch eigentlich immer, oder? Leonard Cohens Variante des Themas kennt fast jeder, Händels „Hallelujah“ aus dem „Messias“ ebenfalls. Aber egal ob Folk Rock oder Oratorium: Müssen es wirklich so bekannte Werke sein, die man zur Hochzeit auswählt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen