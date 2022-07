Höchste Technik für mehr Sicherheit: Rettungshubschrauber landen nun auf dem Dach des Bwk

Lokal Durch den neuen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach des Ulmer Bundeswehrkrankenhauses gehört ein Risiko für Patienten der Vergangenheit an.

Vier Jahre Bauzeit waren notwendig, um das Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) auf dem Ulmer Eselsberg mit einem Dachlandeplatz zu versehen. Wie technisch aufwendig und anspruchsvoll der gut zwölf Millionen teure Bau war, wurde bei der Einweihung deutlich. Der Landeplatz macht ein Risiko überflüssig.