Ulm

vor 41 Min.

Hoffnungsvolle Worte an einem traurigen Tag für die ukrainische Gemeinde in Ulm

Plus Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Kriegs überbringt der Professor und Soldat Ihor Zhaloba seinen Landsleuten in Ulm eine bewegende Botschaft.

Von Florian Lang

Ihor Zhaloba ist eine imposante Erscheinung. Groß, bärtig und in voller Kampfmontur der ukrainischen territorialen Verteidigung steht er auf der improvisierten Bühne am Ulmer Marktplatz und wartet darauf, zu seinen Landsleuten zu sprechen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine kämpft er gegen die russischen Aggressoren im Osten des Landes, an diesem Tag jedoch tritt er vorsichtig ans Mikrofon und kämpft gegen die Tränen.

