Hohe Energiepreise: Stadtrat fordert Wärmestube für Bedürftige in Ulm

In anderen Städten gibt es bereits eine Wärmestube, etwa hier in Augsburg. Stadtrat Hans-Walter Roth fordert eine solche Einrichtung für Ulm.

Plus Stadtrat Roth fürchtet, dass angesichts des kalten Winters und der hohen Preise Menschen in Ulm erfrieren könnten. Er denkt an früher und macht Vorschläge.

Von Dagmar Hub

Der Ulmer Augenarzt und Stadtrat Hans-Walter Roth ( CDU) will verhindern, dass in diesem Winter aufgrund der Energiekrise Menschen erfrieren. Gerade Ulm als Stadt mit langer sozialer Tradition sieht Roth in der Pflicht, in diesem Herbst und Winter dafür zu sorgen, dass Bedürftige einen geheizten Raum aufsuchen können. Roths Antrag liegt nun bei Oberbürgermeister Gunter Czisch, in der nächsten Sitzung muss sich der Gemeinderat damit beschäftigen.

