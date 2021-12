Hoher Krankenstand: Busse und Straßenbahnen fallen aus

Fünf Linien der SWU Verkehr in Ulm sind betroffen, ein Bus fährt sogar überhaupt nicht. Wie geht es in den kommenden Tagen weiter?

Hoher Krankenstand bei der SWU Verkehr führt nach Angaben eines Unternehmenssprechers zu einigen Fahrtausfällen am Samstag, 4. Dezember. Betroffen sind die Straßenbahnlinie 2 und die Buslinien 4, 10, 11 und N4.

Folgende Fahrten fallen aus:

Linie 2 ab Kuhberg: 10.31, 11.41, 12.51, 14.01, 15.11, 16.21, 17.31 und 18.41 Uhr.

ab Kuhberg: 10.31, 11.41, 12.51, 14.01, 15.11, 16.21, 17.31 und 18.41 Uhr. Linie 2 ab Science Park II: 11.04, 12.14, 13.24, 14.34, 15.44, 16.54, 18.04 und 19.15 Uhr.

ab Science Park II: 11.04, 12.14, 13.24, 14.34, 15.44, 16.54, 18.04 und 19.15 Uhr. Linie 4 ab ab Böfingen Süd: 10.13, 11.43, 13.13, 13.43, 16.13 und 17.43 Uhr.

ab ab Böfingen Süd: 10.13, 11.43, 13.13, 13.43, 16.13 und 17.43 Uhr. Linie 4 ab Wiblingen : 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 und 18.30 Uhr.

ab : 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00 und 18.30 Uhr. Linie 10 : Alle Fahrten zwischen Ehinger Tor und Blautal-Center und zurück entfallen. Fahrgäste können die Regionalverkehrslinien 36, 37 und 38 ab ZOB West (Steig A) oder Ehinger Tor (Steig F) nutzen. Fahrten zwischen Donautal und Theater der Linie 10 verkehren regulär.

: Alle Fahrten zwischen und und zurück entfallen. Fahrgäste können die Regionalverkehrslinien 36, 37 und 38 ab ZOB West (Steig A) oder (Steig F) nutzen. Fahrten zwischen und Theater der Linie 10 verkehren regulär. Linie 11 : Die Zusatzfahrten 09.32, 11.32, 13.32 Uhr ab ZOB Ost über Einsingen, Eggingen , Ermingen, zurück zum ZOB Ost sowie 08.35, 10.32 und 12.32 Uhr ab ZOB Ost über Ermingen, Eggingen , Einsingen, zurück zum ZOB Ost entfallen. Fahrgäste können auf die übrigen Fahrten der Linie 11 ausweichen.

: Die Zusatzfahrten 09.32, 11.32, 13.32 Uhr ab ZOB Ost über Einsingen, , Ermingen, zurück zum ZOB Ost sowie 08.35, 10.32 und 12.32 Uhr ab ZOB Ost über Ermingen, , Einsingen, zurück zum ZOB Ost entfallen. Fahrgäste können auf die übrigen Fahrten der Linie 11 ausweichen. Die Linie N4 verkehrt nicht. Ersatzweise werden Taxen eingesetzt.

Die Fahrtausfälle werden zudem an den digitalen Fahrgastinformationen, in den sozialen Medien und auf www.echtzeit.swu.de vermeldet. Die SWU Verkehr aktiviert nach Unternehmensangaben alle verfügbaren Reserven, um das Ausmaß der Ausfälle abzumildern. Sollte sich der Trend in der kommenden Woche fortsetzen, werde man das abermals bekannt geben. (AZ)

