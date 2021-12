Ulm

Hoher Krankenstand: Westbad Ulm mit kürzeren Öffnungszeiten

Das Westbad in Ulm hat verkürzte Öffnungszeiten.

In den Ferien hat das Westbad in der Ulmer Moltkestraße kürzer als sonst geöffnet, an den Feiertagen bleibt es ganz geschlossen. Diese Zeiten gelten nun.

Im Ulmer Westbad sind nach Angaben einer Stadtsprecherin immer noch einige Mitarbeitende im Krankenstand, sodass derzeit nicht genügend Personal für einen regulären Betrieb da ist. Das städtische Hallenbad in der Moltkestraße wird daher über die Weihnachtsferien seine Öffnungszeiten an mehreren Wochentagen kürzen. Bis einschließlich Sonntag, 9. Januar, gelten folgende Öffnungszeiten für den öffentlichen Badebetrieb: Montag: normal von 10.30 bis 13.30 Uhr (Frauenbadezeit),

Mittwoch: verkürzt von 13 bis 21.30 Uhr,

Freitag: verkürzt von 13 bis 21.30 Uhr,

Samstag: verkürzt von 9 bis 15 Uhr und

Sonntag: normal von 9 bis 15 Uhr. An den Feiertagen bleibt das Westbad geschlossen. Das betrifft folgende Tage: Heiligabend , 24. Dezember,

, 24. Dezember, Erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember,

Zweiter Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember,

Silvester, 31. Dezember,

Neujahr, 1. Januar und

Heilige Drei Könige, 6. Januar. (AZ)

