Hoher Schaden nach Lkw-Unfall bei Einsingen: B311 stundenlang gesperrt

Zwei Lkw sind auf der B311-Kreuzung bei Ulm-Einsingen zusammengestoßen. Ein Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war in Richtung Ulm gesperrt.

Auf der B311 bei Ulm sind am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr zwei Lastwagen auf einer Kreuzung zusammengestoßen, ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 130.000 Euro.

Wie Zeugen der Polizei berichteten, soll ein 20 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges eine rote Ampel missachtet haben. Der Mann war mit seiner DAF-Sattelzugmaschine samt Auflieger in Richtung Erbach unterwegs. Dabei stieß sein Lkw mit dem 7,5-Tonner der Marke Iveco eines 54-Jährigen zusammen, der aus der Ensostraße in die Kreuzung ein fuhr. Dessen Ampel hatte Grün.

Der Sattelzug prallte in die linke Seite des Iveco. Durch den heftigen Aufprall wurde die Ladefläche stark beschädigt und die am Heck befindliche Hebebühne abgerissen. Der 7,5-Tonner drehte sich und kam anschließend an einer Böschung zum Stehen. Das Führerhaus des DAF war stark eingedrückt.

Beide Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Fahrer des Iveco begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Fahrzeugteile und Ladung des Iveco waren auf und neben der Fahrbahn verstreut. Durch herumfliegende Metallteile wurde eine Straßenlaterne beschädigt. Betriebsstoffe liefen aus. Die nicht mehr fahrbereiten Lkw wurden durch Bergungsfahrzeuge abgeschleppt.

B311-Unfall bei Ulm-Einsingen: Polizei regelt den Verkehr

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B311 ab Erbach in Richtung Ulm bis zur Abfahrt Ulm-Donautal bis gegen 9.15 Uhr gesperrt. Damit Fahrzeuge aus allen Richtungen am Unfallfahrzeug vorbeikamen, musste die Polizei zeitweise den Verkehr von Hand regeln. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige zu. (AZ/thhe)