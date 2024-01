Hoher Schaden nach Unfall: Autos krachen auf Blaubeurer Straße zusammen

Bei der Lupferbrücke in Ulm kam es zu einem Unfall. Zwei Autos waren auf der Blaubeurer Straße zusammengestoßen.

Auf der Blaubeurer Straße in Ulm sind am Mittwochabend zwei Autos zusammengestoßen. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Gegen 18.15 Uhr war ein 22-Jähriger in Richtung Blaustein unterwegs. Bei der Lupferbrücke fuhr er mit seinem Audi in die Kreuzung ein, obwohl seine Ampel Rot zeigte. Von rechts kam eine 33-Jährige mit einem VW. Die kam von der Lupferbrücke und wollte die Blaubeurer Straße überqueren. Die Frau stieß frontal mit ihrem VW in die Beifahrerseite des Audi.

Abschlepper bargen die Fahrzeuge. Der Schaden am Audi wird auf 10.000 Euro, am VW auf 8000 Euro geschätzt. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum genauen Hergang des Unfalls machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 melden. (AZ)