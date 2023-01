Hoher Schaden und Stau nach Unfall mit drei Fahrzeugen an B311-Einfahrt

Nahe der B311 in Ulm kommt es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Im morgendlichen Berufsverkehr bildet sich Stau.

Bei einem Unfall am Montagmorgen nahe der B311 in Ulm ist ein Schaden in Höhe von 17.000 Euro entstanden. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 7 Uhr in der Erbacher Straße. Ein 27-Jähriger fuhr in Richtung Erbach. An der Einfahrt zur B311 hielten vor ihm verkehrsbedingt mehrere Fahrzeuge. Das bemerkte der Fahrer des MAN-Kleinlasters zu spät und fuhr dem Dacia einer 37-Jährigen in das Heck. Den Dacia schob es noch auf einen Mercedes einer 43-Jährigen.

Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro. Es kam zu kurzzeitigen Behinderungen im Berufsverkehr. (AZ)