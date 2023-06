Ulm

Hubert von Goisern spielt im Ulmer Zelt mit allen Stimmungen

Wohl keiner steht so für den Alpenrock wie Hubert von Goisern. Das Ulmer Zelt war bei seinem Auftritt ausverkauft.

Plus Der Mann, der für den Alpenrock steht wie kein anderer, zeigt in der Friedrichsau seine ganze Palette. Und er hat Geschichten mitgebracht.

Klar bekommt er Bierzeltstimmung ins ausverkaufte Ulmer Zelt. Er muss nur "Brenna tuats guat" spielen. Aber das ist nicht alles, bei Weitem nicht. Hubert von Goisern spielt nicht nur seine ganz großen Hits, sondern auch viel vom neusten Album "Zeiten & Zeichen", das jetzt auch schon drei Jahre alt ist und dessen Lieder noch einmal eine andere Bedeutung bekommen haben durch das, was seitdem los war in der Welt.

Hubert von Goisern und seine Band können albern sein ("Eiweiß"), sanft ("Heast as nit") oder wütend über die Zerstörung der Welt ("Sünder"). Sie können Weltmusik, Volksmusik, Rock, Elektro und, und, und. Vorn auf der Bühne steht ein Mann, der so viel erlebt und in seiner Musik verarbeitet hat, dass ein Stil dafür nicht reicht. Einer, dem ein graues T-Shirt und buntes Licht für die Show genügen. Und da steht ein Mann, der Botschaften hinterlassen kann, die sich wie Ohrfeigen anfühlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

