Hunderte demonstrieren gegen "Corona-Spaziergang" in Ulm

Plus 2000 Menschen gehen beim "Corona-Spaziergang" auf die Straße, 500 bis 800 stellen sich ihnen entgegen. Oberbürgermeister Czisch lobt das "starke Zeichen".

Gegen 20.30 Uhr schiebt sich Oberbürgermeister Gunter Czisch an den schwarz uniformierten Einsatzkräften vorbei und klopft einem jungen Mann auf die Schulter. "Dankeschön, ein Kompliment, ich bin richtig stolz auf euch", sagt er zu dem Studenten, der die Kundgebung organisiert hat. Die Kuhglocken und Trillerpfeifen des "Corona-Spaziergangs" sind da schon zu hören, von der Neuen Mitte aus schlängelt sich ein Demonstrationszug auf den Münsterplatz. Wenig später trennen nur noch zwei Polizei-Reihen die beiden Teile der Gesellschaft. Und beide Seiten rufen: "Nazis raus."