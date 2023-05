Hunderte Liter Diesel aus Laster in Ulm-Gögglingen abgepumpt

Ein Laster stand über das Wochenende auf einem Parkplatz in Ulm-Gögglingen. Dann bemerkt der Eigentümer den Diebstahl. Die Polizei ermittelt nun.

Aus einem Laster in Ulm-Gögglingen sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen mehrere hundert Liter Diesel gestohlen worden. Der Laster stand nach Polizeiangaben in diesem Zeitraum in der Kirchberger Straße auf einem Parkplatz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand pumpten bislang Unbekannte unbemerkt mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Am Montag stellte der Eigentümer dann den Diebstahl fest. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon: 0731/188-3812) nahm die Ermittlungen auf. (AZ)