Ulm

vor 16 Min.

Hunderte setzen mit einem bunten Marsch ein Zeichen für mehr Vielfalt

Hunderte junger Leute ziehen am Samstagnachmittag durch Ulm, um für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren.

Lokal Bei einem Pride March durch Ulm feiern junge und queere Menschen ihre Identität und protestieren gleichzeitig gegen Diskriminierung und Hass.

Von Franziska Wolfinger

Ein deutlich sichtbares Zeichen für das queere Leben in und rund um Ulm setzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ulmer Pride Marches am Samstag. Hunderte Menschen, viele davon eingehüllt in bunten Flaggen, versammelten sich auf dem Münsterplatz, um von dort aus rund eine Stunde durch die Stadt zu ziehen.

