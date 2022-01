Hundetrainer bietet aggressiven Tieren in Ulm eine letzte Chance

Plus Oft sind die Besitzer Schuld, wenn aus Hunden tickende Zeitbomben werden. Ralf Peßmann trainiert die Tiere in Ulm, damit sie wieder vermittelt werden können.

Nero ist ein Malinois-Mix. Mit seiner stattlichen Figur lässt der Belgische Schäferhund keinen Zweifel aufkommen, wer im Ernstfall der Stärkere wäre. Seine ehemaligen Besitzer haben dafür gesorgt, dass der zweieinhalbjährige Hund zur tickenden Zeitbombe auf vier Pfoten geworden ist. Ralf Peßmann will, dass sich das ändert.