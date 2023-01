Hungriger Dieb? Mann entreißt Frau in Ulm ihr Essen

Ein Mann soll in Ulm einer Frau eine frisch zubereitete Lasagne gestohlen haben. Die Polizei hofft mit einer Beschreibung des Täters auf Hinweise von Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann soll einer 29-Jährigen am Sonntag in Ulm das Essen gestohlen haben. Mit einer groben Beschreibung des Täters hoffen die Ermittler nun auf Hinweise.

Wie die Polizei mitteilt, kaufte sich die Frau gegen 15 Uhr eine frisch zubereitete Lasagne. Diese transportierte sie in einer Box, die sie in eine Plastiktüte stellte. Als die Frau kurz darauf in der Schillerstraße Richtung Wagnerstraße ging, soll sie ein Mann auf Englisch angesprochen haben. Er habe die Lasagne haben wollen, heißt es.

Die Frau aber habe ihm ihre Lasagne nicht gegeben und sei weitergegangen. Daraufhin soll der Mann versucht haben, der Frau die Tüte zu entreißen. Dabei sei die Tasche und das Essen darin auf den Boden gefallen und die Box öffnete sich. Der Mann habe die Box und den restlichen Inhalt genommen und sei in die Wagnerstraße in Richtung Söflingen geflüchtet.

Polizei Ulm: So beschreibt die Frau den mutmaßlichen Essens-Dieb

Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise. Die Frau habe den Mann bei der Polizei folgendermaßen beschrieben:

als etwa 30 Jahre alt

1,68 Meter groß.

kurzer Vollbart

soll südländlisch gewirkt haben

schwarzer Kapuzenpullover

weiße Schuhe

Der Mann soll außerdem eine Zigarette im Mund gehabt haben, heißt es. Die Polizei Ulm ermittelt nun nach dem Täter. Sie bittet Bürgerinnen und Bürger, die etwas zu dem Fall sagen können, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. (AZ)