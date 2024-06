Polizeieinsatz ist beendet: Der Ulmer Hauptbahnhof ist wieder frei

Nach einem größeren Polizeieinsatz ist der Ulmer Hauptbahnhof wieder frei. Der Zugverkehr kann wieder laufen. Offenbar gab es eine Festnahme.

Am Hauptbahnhof in Ulm ist es am Montagabend zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Vorplatz, Haupthalle und mehrere Gleise waren abgesperrt. Abgesperrt sind den Einsatzkräften zufolge die Haupthalle und mehrere Gleise. Zum Hintergrund machte die Bundespolizei keine näheren Angaben. Offenbar wurde ein ICE durchsucht. In sozialen Medien tauchte ein Video auf, dass die Festnahme eines Mannes zeigen soll.

Der Ulmer Hauptbahnhof war wegen eines Polizeieinsatzes am Montagabend gesperrt worden. Wie die Bundespolizei via X mitteilte, betrafen die Absperrungen die Haupthalle des Fernbahnhofs sowie die Gleise eins bis vier.

Der Hauptbahnhof in Ulm war am Montagabend gesperrt: Dort lief ein größerer Polizeieinsatz. Foto: Thomas Heckmann

Hauptbahnhof in Ulm gesperrt: Polizei im Einsatz

Welches Ereignis den Einsatz auslöste, blieb zunächst offen. Die Deutsche Bahn (DB) Regio Bayern berichtete von behördlichen Maßnahmen. Der Bahnhof sei derzeit gesperrt. Verspätungen und Teilausfälle von Zügen seien die Folge.

Nach Informationen unseres Reporters vor Ort wurde ein ICE auf Gleis 1 von der Polizei angehalten und an der Weiterfahrt gehindert. Polizeikräfte durchsuchten den Zug. Der Bahnhofsvorplatz war gesperrt, Busse und Tram hielten dort nicht und fuhren durch. Der Einsatz ist nach Angaben der Bundespolizei inzwischen beendet. (th, mit dpa)