Ideenlabor: Wie kommen Kunst und Kultur in die Straßen der Stadt Ulm?

Ein Workshop für Kreative fragt, wie Ulms Straßen - abseits bekannter Veranstaltungsorte - mit Kunst belebt werden können. Eine Idee: Kultur auf Rädern.

Viele Menschen seien eigentlich sehr kreativ, ohne dass sie je von sich sagen würden, dass sie kreativ seien, sagt Karl Philipp Engelland, der Kulturagent der Stadt Ulm. Er möchte im Rahmen seiner Aufgaben Initiativen des soziokulturellen Bereichs begleiten, damit sie zusammenfinden, zusammenarbeiten und Visionen austauschen können. Gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen aus verschiedenen Bereichen der Stadtteilentwicklung und der Quartiersarbeit sollen in Ulm Ideen entwickelt werden, wie die Straßen der Stadt - abseits bekannter Veranstaltungsorte - mit Kunst und Kultur belebt werden können.