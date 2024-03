Ulm

vor 25 Min.

IG Metall äußert sich zum Magirus-Verkauf: "Es ist wie eine Familie"

Rund 1100 Beschäftigte sind am Standort im Ulmer Donautal vom Verkauf der Feuerwehrsparte Magirus an den Münchner Investor Mutares betroffen.

Plus Fluch oder Segen? Noch tut sich die Gewerkschaft schwer, die Magirus-Übernahme durch den Münchner Investor Mutares zu bewerten. Es sei aber auch die Politik gefragt.

Die Reaktionen unter den Beschäftigten am Standort von Magirus und Iveco im Ulmer Donautal fallen unterschiedlich aus. Am Donnerstag, als die Nachricht die Runde machte, ist nach Dienstende von "Tiefschlag" und "deftig" die Rede. Doch nicht alle stehen der Übernahme durch den Münchner Investor Mutares pessimistisch gegenüber. Es gibt auch Mitarbeiter, die finden es gut: "Weg von den Italienern", so ein Kommentar. Und wie steht die Industriegewerkschaft dazu? Ist der Verkauf Fluch oder Segen?

Für Michael Braun, Erster Bevollmächtigter bei der IG Metall Ulm, ist das noch "super schwierig" zu sagen. Das werde sich erst in ein paar Wochen zeigen. Braun aber erwartet, dass der Prozess bis zur Übernahme in Abstimmung mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat erfolgt. Die Beschäftigten verlangen auf jeden Fall verbindliche Regelungen sowie Beschäftigungssicherheit. Was er in der Kürze der Zeit über Mutares habe herausfinden können: Dass sie wohl in jüngster Vergangenheit durchaus Betriebe mit starker Marke, die wirtschaftlich nicht gut aufgestellt waren, auf Vordermann bringen konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen