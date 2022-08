Ulm

Ihr droht die Müllhalde: Wer will die Rutsche im Ex-Schuhhaus Ratter?

Im früheren Schuhhaus Ratter in Ulm gab und gibt es immer noch eine Rutsche. Bei Kindern war sie sehr beliebt. Jetzt soll sie raus - doch wohin?

Von Michael Kroha

Die Rutsche im früheren Schuhhaus Ratter - sie weckt bei vielen noch heute Kindheitserinnerungen. Was viele nicht wissen: Obwohl das Schuhhaus bereits vor 13 Jahren von der Neuen Straße in die Ulmer Platzgasse umgezogen ist, existiert die Holzrutsche immer noch. Nun zieht aber ein neuer Mieter in die Räumlichkeiten nahe des Henkersgrabens ein, und jenem "Kulturdenkmal" droht die Müllhalde. Oder findet sich doch noch ein Abnehmer?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

