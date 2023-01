Illegal entsorgt: Lkw-Fahrer stellen Ölkanister nach Ölwechsel ins Gebüsch

Ein Zeuge hat zwei Umweltfrevler auffliegen lassen, die ihr Altöl illegal im Gebüsch entsorgen wollten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ihr Altöl illegal entsorgt haben am Sonntag zwei Männer im Ulmer Donautal. Wie die Polizei mitteilt, führten sie zuvor einen Ölwechsel durch und stellen den Kanister mit dem Altöl anschließend in ein Gebüsch. Doch ein Zeuge war aufmerksam.

Der hatte den Vorgang zur Mittagszeit in der Nicolaus-Otto-Straße beobachtet. Die 36 und 65 Jahre alten Männer fingen das Öl in einem großen aufgeschnittenen Ölkanister auf. Den Kanister deponierten sie im Anschluss in einem angrenzenden Gebüsch.

Der Zeuge informierte die Polizei. Die konnte die beiden Männer antreffen. Sie werden nun wegen einer unerlaubten Entsorgung des Altöls angezeigt und müssen das Öl ordnungsgemäß entsorgen. Zu einer Umweltgefährdung sei es nicht gekommen. Öl gelangte nicht ins Erdreich, so die Polizei. (AZ)