Illegal Müll abgestellt: Ulmer Polizei sucht flüchtigen Müllsünder

Ein Zeuge bringt die Polizei auf die Spur eines Mannes, der sich der unerlaubten Abfallbeseitigung schuldig machte.

Kurz nach 21.15 Uhr stand der Fiat mit geöffnetem Kofferraum in der Inneren Wallstraße. Ein aufmerksamer Zeuge sah, wie ein Mann bei den dortigen Glascontainern zwei Müllsäcke aus seinem Auto lud und diese neben den Containern deponierte. Der Zeuge sprach den Mann an. Daraufhin holte er einen Sack zurück und verstaute diesen wieder in seinem Auto. Der Müllsünder fuhr weg.

Zeuge aus Ulm teilt Polizei Kennzeichen des Müllsünders mit

Der Zeuge informierte die Polizei und teilte dabei das Kennzeichen mit. Der Mann konnte zwischenzeitlich ermittelt werden und räumte sein Fehlverhalten ein. Der 41-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen unerlaubter Abfallbeseitigung entgegen. (AZ)