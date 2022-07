Illegales Autorennen auf A8 bei Ulm? Polizei sucht Zeugen

Ein Ferrari und ein Porsche sollen sich auf der A8 bei Ulm ein Autorennen geliefert und andere bedrängt haben. Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer aus München und Stuttgart.

Ein 62-Jähriger aus München und ein 56-Jähriger aus Stuttgart sollen sich mit zwei Sportwagen am Donnerstagvormittag ein Autorennen auf der A8 geliefert haben. Ein daran unbeteiligter Autofahrer rief die Polizei. Die stoppte die Fahrzeuge und sucht nun weitere Zeugen.

Demnach seien ein gelber Ferrari und ein roter Porsche gegen 10.45 Uhr auf der A8 in Richtung München durch ihre rasante Fahrweise aufgefallen. Im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West hätten sie wohl mehrere Fahrzeuge rechts überholt und seien im Anschluss wieder ganz nach links eingeschert. Dabei soll sich der Porsche wohl in eine Lücke gedrängt haben.

Um einen Unfall zu vermeiden, habe ein 31-jähriger Autofahrer stark bremsen müssen, so die Polizei. Die Fahrzeuge seien dann an der Anschlussstelle Ulm-West in Richtung Ulm abgefahren, wo sie die Polizei offenbar kurz später stoppte.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) nahm nun die Ermittlungen wegen Nötigung und des Verdachts auf ein Autorennen auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Ferrari und Porsche geben können. (AZ)