Illegales Autorennen: Mit 100 Sachen durch die Ulmer Innenstadt

Mit über 100 km/h rasen zwei junge Männer in der Nacht auf Sonntag durch Ulm. Die Polizei kann sie schließlich stoppen - und sucht jetzt Zeugen.

Mit über 100 Stundenkilometern waren ein 20- und ein 23-Jähriger mit ihren Autos am Samstagabend gegen 23.20 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Sie fielen einer Polizeistreife auf, als sie in die Unterführung der Neuen Straße in Richtung Ehinger Tor rasten. Nach dem Tunnel wechselten sie vom ganz linken auf den ganz rechten Fahrstreifen zwischen mehreren anderen Autos hindurch.

Illegales Autorennen in Ulm endet am Bismarckring

Als sie die Kreuzung Schillerstraße überquerten, missachtete einer der beiden die Rotlicht zeigende Ampel. Vor dem Bismarckring mussten beide verkehrsbedingt anhalten, sodass sie einer Kontrolle unterzogen werden konnten.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte bittet Autofahrer, die durch die Fahrweise der beiden gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. Die jungen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Beamten beschlagnahmten ihre Führerscheine und ihre Autos. (AZ)

