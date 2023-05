Illegales Autorennen von Porsche und Alfa Romeo auf der B311 in Ulm?

Mobiler Blitzer misst deutlich überhöhte Geschwindigkeiten. Zwei Fahrer müssen hohe Geldbußen leisten und ihre Führerscheine zeitweise abgeben.

Haben sich ein Alfa Romeo und ein Porsche, beide mit Ulmer Kennzeichen, ein illegales Autorennen auf der Illerstraße geliefert? Die Bürgerdienste halten das zumindest für möglich. Beide Fahrer müssen demnach mehr als 1000 Euro Geldbuße bezahlen.

Am Mittwoch waren die beiden Fahrzeuge in eine mobile Geschwindigkeitsmessung der Bürgerdienste geraten und mit 121 beziehungsweise 106 km/h geblitzt worden. In dem Bereich der Illerstraße, wie die B311 im Ulmer Stadtgebiet heißt, sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Der geringe Abstand von nur drei Sekunden zwischen beiden Autos legt aus Sicht der Behörde zudem den Verdacht nahe, dass sich die Fahrer ein illegales Autorennen geliefert haben.

Bürgerdienste der Stadt Ulm warnen vor illegalen Autorennen

Beiden drohen nun spürbare Strafen: Während der Fahrer des mit 121 km/h geblitzten Pkws mit einem Bußgeld in Höhe von voraussichtlich 1600 Euro sowie einem Fahrverbot von drei Monaten rechnen muss, sind es bei einer Geschwindigkeit von 106 km/h für den zweiten Beteiligten voraussichtlich 1120 Euro Geldbuße und ein Fahrverbot von zwei Monaten. Die Bürgerdienste warnen vor erheblichen Gefahren durch illegale Autorennen. (AZ)