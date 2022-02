Ulm/Illertissen

"Corona-Spaziergänge": Wann den "Rädelsführern" der Prozess gemacht wird

Plus Im Eilverfahren wird einem "Spaziergänger" nach einer Corona-Demo vor Kretschmanns Haus der Prozess gemacht. Passiert das auch in Ulm oder jetzt im Fall in Illertissen?

Von Michael Kroha

Im Fall Kretschmann ging es ganz schnell. Nachdem sogenannte "Spaziergänger" vor wenigen Tagen das Haus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten belagert hatten, wurde einem mutmaßlichen "Rädelsführer" im Eilverfahren der Prozess gemacht. Auch in Ulm, so zuletzt am Freitag, marschieren immer wieder Tausende gegen die Corona-Maßnahmen. Auch hier werden regelmäßig vermeintliche "Rädelsführer" von der Polizei festgestellt. Doch zu einem Prozess kam es bislang nicht. Warum nicht? Und wie reagiert die Justiz auf die Demo zum Privathaus von Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen?

