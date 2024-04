Ulm/Illertissen

vor 2 Min.

Zur Lieblingsmusik tanzen: Diesen Trend beobachten Tanzschulen in der Region

Der Paartanz ist nach wie vor ein beliebtes Hobby. Tanzschulen in der Region haben alle Hände voll zu tun.

Plus Brautpaar-Tanzkurse haben in Ulm und Illertissen großen Zulauf, das Interesse bei Schülern lässt hingegen nach. Eine Entwicklung sieht man jedoch bei allen.

Von Dagmar Hub

Am Montag, 29. April, wird der Welttanztag gefeiert, um den Tanz als universelle Sprache zu würdigen. Tanz ist eines der ältesten Kulturgüter der Welt, schon Felszeichnungen aus der Steinzeit zeigen tanzende Menschen. Aber wie ist das heute mit dem Tanzen lernen? Mit der Klasse einen Tanzkurs machen – das klingt angestaubt. Gibt es das in der Generation Z noch? Nachgefragt bei zwei Tanzschulen in Ulm und Illertissen.

Entscheiden sich nach wie vor ganze Schulklassen für einen Tanzkurs, und welche Tänze interessieren heutige Schülerinnen und Schüler? Henrik Brickenstein und seine Partnerin Magdalena Günther haben sich jung in der Tanzschule kennengelernt und sind seit acht Jahren in der Turnierwelt unterwegs. Sie waren schon deutsche Vizemeister.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen