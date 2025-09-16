Icon Menü
Ulm: Im Bademantel durch die Innenstadt: Ein starkes Zeichen für Menschen mit Demenz

Ulm

Im Bademantel durch die Innenstadt: Ein starkes Zeichen für Menschen mit Demenz

Mitarbeiter eines Pflegeheimbetreibers haben in Ulm eine Aktion zum Welt-Alzheimertag gestartet.
Von Dominik Prandl
    •
    •
    •
    Für mehr Verständnis: Compassio-Mitarbeiter haben am Dienstag ein Zeichen gesetzt für einen respektvollen Umgang mit Demenzerkrankten.
    Für mehr Verständnis: Compassio-Mitarbeiter haben am Dienstag ein Zeichen gesetzt für einen respektvollen Umgang mit Demenzerkrankten. Foto: Alexander Kaya

    Es ist ein ungewöhnliches Bild: Knapp 30 Menschen sind am Dienstagnachmittag in der Ulmer Innenstadt in Bademänteln unterwegs. Kinder fragen direkt, was es damit auf sich hat. Die Erklärung: Es sind Mitarbeiter des Pflegedienstleisters Compassio – mit der Bademantel-Aktion wollen sie zum Welt-Alzheimertag am 21. September ein starkes Zeichen setzen.

    Es wird geschätzt, dass in Deutschland etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankung leben – die häufigste Form ist Alzheimer, die unter anderem zu Gedächtnis- und Orientierungsstörungen führt. Immer wieder kommt es vor, dass erkrankte Menschen vermisst werden, während sie beispielsweise im Bademantel unterwegs sind.

    Mehr als die Hälfte der Bewohner in den Pflegeeinrichtungen der Compassio-Gruppe, die ihre Zentrale in Ulm hat, ist durch Demenz beeinträchtigt. Am Dienstag hat sich auch die Geschäftsführung an der Bademantel-Aktion beteiligt, um zu erleben, „was es bedeutet, die schrägen Blicke zu ernten“, erklärt Geschäftsführerin Monika Nirschl. Compassio betreut deutschlandweit knapp 100 Pflegeeinrichtungen, etwa in Pfaffenhofen, Senden und Illertissen. Den Mitarbeitern sei es ein Anliegen, „dass die Gesellschaft Demenz-tolerant ist“, betont Nirschl.

