Nach Beschwerden: Im Club Eden darf ab Freitag wieder getanzt werden

Lokal Der Club in der Karlstraße öffnet wieder. Die vorübergehende Schließung nach Beschwerden des Vereins "Leben in der Stadt" hatte eine Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern zur Folge.

Es darf wieder getanzt werden: Das Cabaret Eden öffnet diesen Freitag seine Pforten. Knapp drei Monate war das Lokal in der Karlstraße geschlossen. Zu laut und störend soll der Club gewesen sein. Ein Anwohner und der Ulmer Verein "Leben in der Stadt e.V." (Verein "Leise") hatten sich beschwert. Dafür sollten sie jetzt keinen Grund mehr haben, wie ein neues Lärmgutachten zeigt.