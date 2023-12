Im Kino ist eine Zeitreise durch Ulm und Neu-Ulm möglich

Plus Zum 10. Mal ist das regionale Filmerbe auf der großen Leinwand zu erleben. Was im Jahr 2014 als Experiment begann, ist heute ein einzigartiges Film-Ereignis.

Die Ulmfilmtage haben Geburtstag: Es gibt sie seit zehn Jahren. Auch diesmal gibt es zum Start am 5. Januar im Mephisto-Kino ein Novum: „ Ulm in den 60er Jahren“ heißt der von Günter Merkle aus historischem Filmmaterial geschaffene Streifen, der Zeitgeschehen unterhaltsam präsentiert.

Die 60er Jahre: Die Nachkriegs-Wohnraumbewirtschaftung wurde 1963 aufgegeben, der Wohnungsmangel war immer noch groß, aber Ulm wurde modern: Der Westring wurde gebaut, an der Hochschule für Gestaltung ging es hoch her. Ernst Ludwig, späterer Ulmer Oberbürgermeister, startete seine politische Karriere, und die Universität Ulm wurde gegründet, nur wenige Jahre, nachdem der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Kurt-Georg Kiesinger erklärt hatte, Ulm werde „nie und nimmer“ Universitätsstadt werden.