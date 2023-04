Ulm

Im Laden wiedererkannt: 28-Jähriger gibt mehrere Diebstähle zu

In einem Geschäft in Ulm erkennt ein Ladendetektiv einen mutmaßlichen Dieb wieder. Auf sein Konto gehen wohl mehrere Diebstähle in jüngster Vergangenheit.

Ein Detektiv hat am Montag in Ulm einen mutmaßlichen Ladendieb wiedererkannt. Diebesgut soll der 28-Jährige noch bei sich gehabt haben. Er sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete der Detektiv den 28-Jährigen gegen 19 Uhr in einem Geschäft. Gleich mehrere Diebstähle in den vergangenen Monaten sollen auf sein Konto gehen. Der Detektiv verständigte daher die Polizei, die daraufhin den Mann durchsuchte und dabei zwei gestohlene T-Shirts in seiner Tasche fand. Gegenüber der Polizei soll der 28-Jährige auch mehrere Diebstähle in der Vergangenheit zugegeben haben, heißt es. (AZ)

