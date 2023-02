Ulm

Im Licht, im Schatten: Künstlerin Gerda Raichle ist tot

Gerda Raichle suchte nie das Rampenlicht. Fotos von sich selbst sah sie ungern veröffentlicht. An dieser Stelle steht daher eines ihrer Gemälde, das eine Terrasse auf Sizilien zeigt.

Plus Die Malerin Gerda Raichle drängte sich nie in den Mittelpunkt. Künstlergefährte Florian L. Arnold, der mit ihr einige Projekte verwirklicht hatte, erinnert sich an die Söflingerin.

Über ihr Leben schwieg sich die Künstlerin Gerda Raichle weitgehend aus. Bestenfalls sprach sie darüber, dass sie früher für verschiedene Theater als Bühnenbildnerin und Ausstatterin gearbeitet hatte. Aber das Thema Bühnenbild war nach 1988 vorbei; ins Gewicht fiel die Gegenwart ihrer freien Kunst. Das nächste Bild, das gemalt werden wollte in der ihr eigenen, zeitaufwendigen, förmlich pixelgenau ausgeführten Malerei. Jedes neue Bild eine Herausforderung, der sie sich stellte. Dessen Leuchten sie inhalierte auf ausgedehnten Reisen in den Süden.

