Ulm

vor 18 Min.

Im neuen Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof wird es bunt

Der Zugang über die Passage: Das neue Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof steht kurz vor der Eröffnung.

Plus Das Parkhaus am Hauptbahnhof ist künftig für viele Besucher das Erste, was sie von Ulm sehen. Deswegen glänzt Ulms neue Visitenkarte mit allerlei Details.

Von Oliver Helmstädter

Am Samstag, 9. April, wird das neue 65-Millionen-Euro-Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof eröffnet. Ab etwa 11.30 Uhr können die Decks 2, 3 und 4 von der Öffentlichkeit erstmals zum Parken genutzt werden. Eröffnet wird ein Hightech-Bau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen