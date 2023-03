Im Rollstuhl, was nun? Diese drei aus Ulm haben Antworten

Die Wegbegleiter für Querschnittpatienten am RKU in Ulm zeigen neue Zukunftsperspektiven auf und schaffen Impulse und Hoffnung für Neuorientierung.

Als Teil des Teams der Querschnittstationen am RKU (Universitäts- und Rehabilitationskliniken) fungieren die Berater vor Ort einmal wöchentlich als Schnittstelle zwischen Patientinnen und Patienten und der Klinik. Sie selbst haben Schicksalsschläge hinter sich.

Rückenmarkstumor als Soldat

Am längsten ist der 62-jährige Hans-Peter Thomas als Berater, Peer heißt das am RKU, tätig. Mit 19 Jahren treten während seines Grundwehrdienstes bei der Bundeswehr immer wieder Schwierigkeiten beim Marschieren auf. Als er öfter zu Boden fällt und kurze Zeit später Blasenprobleme hinzukommen, wird ein Rückenmarkstumor entdeckt. Durch mehrere notwendige Operationen wird aus einer zunächst inkompletten eine komplette Querschnittlähmung. Bereits begonnene Umschulungsmaßnahmen müssen im weiteren Verlauf aufgrund von Spasmen abgebrochen werden. Doch Hans-Peter Thomas gibt nicht auf und betätigt sich im Behindertensport, den er dann auch international betreibt. 2006 gründet er in Zusammenarbeit mit Sektionsleiter Dr. Yorck-Bernhard Kalke die Peer-Wegbegleitung am RKU.

Den Bauernhof der Eltern kann er nicht übernehmen

Erweitert wird das Peer-Team durch Wolfgang Frisch. Der heute 44-Jährige verunfallt mit 18 Jahren auf der Rückfahrt von der Berufsschule schwer. Einige Operationen, begleitet von starken Schmerzen, liegen seitdem hinter ihm. Ursprünglich sollte er den elterlichen Bauernhof übernehmen. Dies ist nach dem Unfall nicht mehr möglich, mehrere Versuche zur Umschulung schlagen fehl. Seit 2017 übt er nun die Aufgabe des Peer-Wegbegleiters aus, teilt seine Erfahrungen und organisiert gelegentlich sogar Flugreisen für Querschnittgelähmte.

Wirbelsäulenoperation führt in den Rollstuhl

Unterstützung erhält das bestehende Peer-Team durch Claudia Beck. Nach einer Wirbelsäulenoperation erleidet sie eine Verletzung des Rückenmarks auf Höhe des zwölften Brustwirbels, seit 2018 ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Ihre Zweit-Reha absolviert Claudia Beck 2019 im RKU mit dem Gedanken, unbedingt wieder laufen zu können. Leben kommt für sie zum damaligen Zeitpunkt nur als Fußgängerin infrage, unvorstellbar ist es ihr, mit Rollstuhl jemals wieder ein erfülltes, glückliches und zufriedenes Leben zu haben. Mittlerweile hat sich Claudia Beck in ihrem Alltag bestens eingerichtet. Gartenarbeit, Kochen, Backen, all das funktioniert prima – nur eben anders. Dieses schöne Gefühl gibt die 55-Jährige als Peer-Wegbegleiterin seit 2021 weiter. Als Leitung der „Kreativen Gruppe“ vermittelt sie seit 2022 anderen querschnittgelähmten Patienten, nach vorn zu schauen und nicht zurück. Für Sektionsleiter Kalke sind die Peer-Berater aus dem RKU nicht mehr wegzudenken.

Das machen die Peers am RKU in Ulm

„Die Peers sind Bestandteil unseres Teams, das sich verpflichtet fühlt, das meiste aus den Patientinnen und Patienten im Hinblick auf Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit herauszuholen“, erklärt Kalke. „Sie sprechen mit unseren Patienten auf Augenhöhe und verstehen deren Bedürfnisse, Ängste und Nöte allein schon dadurch, dass sie es selbst in ihrem Leben durchgemacht haben.“

Pro Jahr erleiden in Deutschland etwa 2500 Menschen unfall- und erkrankungsbedingt eine bleibende Querschnittlähmung. In der Mehrzahl der Fälle wird die gesamte Lebenskonstruktion der Betroffenen in wirtschaftlicher, beruflicher und besonders auch in sozialer Hinsicht zerstört. Die Querschnittlähmung ist eine der folgenschwersten Verletzungen beziehungsweise Erkrankungen, die ein Mensch erleiden kann. Das Querschnittgelähmtenzentrum Ulm an der Orthopädischen Universitätsklinik des RKU ist eine Spezialeinrichtung für die umfassende medizinische Therapie und lebenslange Nachsorge Querschnittgelähmter. Ebenso wichtig wie die medizinische Versorgung ist die Hilfestellung, in einem neuen Alltag zurechtzukommen.

Das Wort „Peer“ kommt aus dem Englischen und meint ursprünglich eine Adelsschicht, die sich gegenseitig hilft und unterstützt. In der Soziologie sind es Menschen gleichen Alters oder mit den gleichen Lebensumständen. Die Peers am RKU wollen Stützen und Hilfen in allen Lebenslagen der Querschnittpatienten sein. Auch kreative Auszeiten zur Erholung vom Therapiealltag ermöglichen die Peer-Wegbegleiter. (AZ)