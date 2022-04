Im Ulmer Stadthaus erklingt endlich wieder Neue Musik

Plus Das Festival für neue Musik in Ulm heißt jetzt "Klanghaus". Es findet erstmals seit vier Jahren wieder statt. Das Auftaktkonzert war eine würdige Einstimmung.

"Fast ein Wunder" nannte Initiator Jürgen Grözinger den Start des ersten Neue-Musik-Festivals nach vier Jahren - jetzt "Klanghaus" genannt - im Ulmer Stadthaus. Die letzte Konzertreihe des eigentlich biennal stattfindenden Festivals gab es 2018. Im Mittelpunkt des diesjährigen Auftaktkonzerts stand die italienisch-schwedische Sängerin Anna Clementi, eine weltweit bedeutende Interpretin Neuer Musik. Die 1958 in Rom geborene "Schauspielerin der Stimme" arbeitete noch mit dem 1992 verstorbenen Neue-Musik-Komponisten John Cage, dessen Werke als Schlüsselwerke experimenteller Musik gelten.