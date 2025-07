Es war wieder ein sehr persönliches Erlebnis, das Domenico Strazzeri, Gründer und Leiter der Strado Compagnia Danza zur aktuellen Produktion inspiriert hat. Die Idee zu „The Power of“ entstand nach dem Tod von Strazzeris Mutter im vergangenen Jahr. Eine Hommage an die Frauen und an das, was sie alles schaffen können, sollte auf die Bühne kommen. Premiere ist am 30. Juli.

