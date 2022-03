Ulm

Im Ulmer Stadthaus sieht Claudia Pichler weißblau

Plus Als bayerische Kabarettistin überzeugt Claudia Pichler im Ulmer Stadthaus auch das in Teilen baden-württembergische Publikum.

Von Stefan Kümmritz

Sie schwankt zwischen Bayrisch und Hochdeutsch, aber eigentlich mehr zwischen Münchner Bayrisch und Aubinger Bayrisch. In Aubing ist Kabarettistin Claudia Pichler geboren und aufgewachsen, aber leben tut sie in München. Im Ulmer Stadthaussaal erzählte sie am Freitagabend viel aus ihrer Heimat, ganz gemäß dem Titel ihres Programms „Eine Frau sieht weißblau“. Die fesche junge Frau mit ihrem charmanten Lächeln, die auch im Bayrischen Fernsehen in „Grünwalds Freitagscomedy“ auftritt, gefiel sich mit viel Humor in der Rolle, die viel zu beklagen hat, aber (fast) alles nicht so ernst nimmt. Nur gegen Ende schlägt sie auch „ernstere Töne“ an: „Aubing ist nicht mehr so, wie ich es als Kind erlebt habe. Beim letzten Herbstfest vor über zwei Jahren war Markus Söder beim politischen Frühschoppen in Aubing. Er ist da bespuckt worden. Ich war schockiert. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Ich war nicht dabei, denn in Aubing dürfen wir Frauen nicht ins Bierzelt rein.“ Das saß.

