Im Ulmer Zelt lassen Kakkmaddafakka die Hüllen fallen

Plus Es geht in den Endspurt: Die norwegische Band Kakkmaddafakka bringt feinsten Indie-Pop in die Friedrichsau.

Ob es an der Hitze im Ulmer Zelt oder der Euphorie des Publikums lag, dass sich die Musiker der Band Kakkmaddafakka eines Kleidungsstücks nach dem anderen entledigten, bleibt an dieser Stelle offen. Jeweils verbeugten sich nach knappen 90 Minuten fünf schweißnasse, überglückliche und teilweise oberkörperfreie Musiker vor einem vollen Ulmer Zelt. Die Band Kakkmaddafakka ist bekannt für leichtfüßigen Indie-Pop. Auf ihrem Konzert in der Friedrichsau bewiesen die Musiker aus Bergen in Norwegen allerdings, dass man als softer Surfer-Boy auch headbangen kann. Zum dritten Mal spielten sie in Ulm. Höchstwahrscheinlich hatte jemand Frontmann Axel Vindes kurz vor seinem Auftritt von der Rivalität der beiden Ulms erzählt. Jedenfalls ließ er keine Chance aus, zu erklären, wie viel besser ihm das "real Ulm" gegenüber dem "New-Ulm" gefalle.

Wer von der anderen Seite der Donau über abfällige Kommentare des "diesseitigen" Ulms hinwegsehen konnte, den erwartete ein Sound, der sich zwischen dem 80-er Synthiepop der Pet Shop Boys, der schwedischen Rockband Mando Diao und dem Schweizer Songwriter Bonaparte bewegt. Dazu sprühten die fünf Musiker mit positiver Energie, sodass bald das gesamte Ulmer Zelt tanzte, sprang und mitsang. Ein auffällig starkes, treibendes Schlagzeug von Kristoffer van der Pas hielt seinen Bandkollegen an der Rampe den Rücken frei.

